Нобелевскую премию по химии присудили интернациональной команде ученых за криоэлектронную микроскопию

Новости мира. Стали известны обладатели Нобелевской премии 2017 года по химии.
Почетную награду получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за разработку криоэлектронной микроскопии. Она помогает определять структуры молекул.
Каждый из ученых занимался развитием определенного этапа создания данного вида микроскопии, которая используется при создании новых лекарств и изучении работы человеческого организма.
Фото: nobelprize.org
Ученые получат премию в начале декабря, после традиционной лекции Нобелевских лауреатов.
На нынешней Нобелевской неделе свои награды уже получили ученые в областях медицины и физики.
В четверг состоится вручение Нобелевской премии в области литературы.
Одним из основных претендентов, уже который год называют Харуки Мураками – здесь подробнее.
В пятницу озвучат имена лауреатов Нобелевской премии мира.