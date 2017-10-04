Нобелевскую премию по химии присудили интернациональной команде ученых за криоэлектронную микроскопию

Новости мира. Стали известны обладатели Нобелевской премии 2017 года по химии.

Почетную награду получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за разработку криоэлектронной микроскопии. Она помогает определять структуры молекул.

Каждый из ученых занимался развитием определенного этапа создания данного вида микроскопии, которая используется при создании новых лекарств и изучении работы человеческого организма.

Фото: nobelprize.org

Ученые получат премию в начале декабря, после традиционной лекции Нобелевских лауреатов.

На нынешней Нобелевской неделе свои награды уже получили ученые в областях медицины и физики.

В четверг состоится вручение Нобелевской премии в области литературы.

Одним из основных претендентов, уже который год называют Харуки Мураками – здесь подробнее.

В пятницу озвучат имена лауреатов Нобелевской премии мира.