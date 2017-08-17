Ночная гроза стала причиной пожаров в трех районах Минской области

Новости Беларуси. Ночная гроза и сильный ветер наделали беды в столичном регионе. По предварительной версии, молния стала причиной пожаров в Пуховичском, Минском и Смолевичском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночная гроза и сильный ветер наделали беды в столичном регионе. По предварительной версии, молния стала причиной пожаров в Пуховичском, Минском и Смолевичском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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