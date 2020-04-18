Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На предстоящей неделе погода теплом не порадует, рассказали в программе «Плюс-минус». Ожидаются ночные заморозки и мокрый снег. В понедельник погоду в стране будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Европы. А во вторник – повышенное атмосферное давление, сформированное в сырой и прохладной воздушной массе. К середине недели республика окажется во власти малоактивного фронтального раздела с Балтийского моря.
Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:
На предстоящей неделе изменений особых погоды не предвидится. По-прежнему будет поступать довольно холодный воздух арктического происхождения с севера. Поэтому по республике осадков ожидается совсем немного, они будут носить кратковременный характер, в виде дождя и мокрого снега, в основном, мокрый снег. Температура воздуха по ночам будет в пределах от -5 до +2, довольно-таки прохладные ночи. А в дневные часы от +5 до +12. В отдельные дни по западу Брестской области возможно повышение до +14.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Ждать ли потепления? Народные приметы на неделю с 20 по 26 апреля
21 апреля – Родион Ледолом. Если туман по земле стелется – лето будет дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
23 апреля – Терентий Маревный. Если восход солнца сопровождался маревом, год будет плодородным.
24 апреля – день Антипа Половода. Если утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено. А если зацвела верба – ожидай потепления.