«Людей, которые поступают на Паралимпийские игры, не нужно подгонять»: Олег Шепель – о достижениях белорусских спортсменов на Паралимпиадах

Новости Беларуси. На дворе было начало 2000-х. Игорь Железовский, который в то время как раз руководил Паралимпийским комитетом, сумел своим здоровым энтузиазмом заразить всех, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Именно он дал тот толчок, которого не хватало для смелого старта. В далекий заокеанский Солт-Лейк-Сити поехали с надеждой в багаже, огнем в сердце, оставив страхи и опасения дома. Дебют, скажем прямо, не прошел гладко.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Ехали пробно, потому что мы не знали уровня результатов спортсменов, не знали уровень Паралимпиады зимней. Посмотрели, что ничего там страшного нет.

Признаемся, что уровень наших ребят был откровенно любительским. Не имея в команде сервесменов, запасного инвентаря, сильной фармподдержки и всего остального сопутствующего, белорусы вернулись домой с двумя золотыми наградами лыжницы Ядвиги Скоробогатой.

Олег Шепель:

Это были, наверное, самые худшие Паралимпийские игры за всю историю, потому что там было всё построено на коммерции.

Следующие несколько лет прошли в активном поиске резервов – как человеческих, так и материальных. Уже в 2006 в Турин белорусы ехали активно бороться за пьедестал.

Олег Шепель:

Людей, которые поступают на Паралимпийские игры, не нужно подгонять, не нужно контролировать. Потому что они прекрасно понимают, что высшая степень реабилитации возможна только при интеграции в общество.

Итальянский Турин и канадский Ванкувер оказались для белорусов самыми удачными, самыми медальными и, наверное, на сегодня самыми яркими. 10 наград привезли наши ребята домой в 2006 и 11 – в 2010.

Спустя четыре года выступали, скажем так, почти дома – в российском Сочи.

Олег Шепель:

Мы рассчитывали на одно, получили другое. Хотя объективных причин для того, чтобы поступить именно так, у нас не было.

Ядвига Скоробогатая, для которой Игры в Корее станут, как и для всей сборной, пятыми, без преувеличения – талисман нашей команды. Она выполнила все нормативы, которые нужны для попадания на состязания и едет туда не просто для того, чтобы прокатиться по снежку.

Олег Шепель:

Никогда – ни в летних, ни в зимних – мы не возим туристов. Шестерка – 1-6 место – должна в планах этих спортсменов стоять, которые уже едут.

Помимо уже маститых Скоробогатой, Волчок, Шаптебоя, есть в команде и молодежь, что особо радует и наставников, и руководство – это не один-два-три человека. Это порядка 30 % от состава.

Олег Шепель:

Для них это кумиры, идолы, на которых они смотрели по телевизору, когда еще учились в школе. Подсказка, поддержка, потому что ни один руководитель никогда не сделает ту поддержку, как делает человек, с которым рядом тренируешься и рядом живешь. Наша главная задача – руководителя – не мешать.

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