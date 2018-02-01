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Легковушка резко затормозила и врезалась в микроавтобус или наоборот? Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии в Минске

01.02.2018 - 19:30

Новости Беларуси. Крупная авария на могилевской трассе. Утром 1 февраля на выезде из города в микрорайоне Шабаны столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Его пассажиры – молодая девушка и ее мама оказались заблокированы в салоне. Им на помощь прибыли спасатели. Водитель микроавтобуса рассказал инспекторам ГАИ, что легковушка резко затормозила, и он не успел отреагировать.

Версия второго автолюбителя прямо противоположная. Микроавтобус на полной скорости буквально протаранил машину. Что же привело к аварии, сейчас выясняют сотрудники ГАИ. Пострадавшие – в больнице.

Похожая авария произошла в Борисове (подробнее здесь).

Легковушка резко затормозила и врезалась в микроавтобус или наоборот? Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии в Минске

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