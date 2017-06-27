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Номер «Красуй, Беларусь», новинки артиллерии и боевых бронированных машин: Минск готовится к Дню независимости

27.06.2017 - 10:58

Ритм движения – 120 шагов в минуту, скорость техники – 18 километров в час. С такой точностью готовится ко Дню независимости военный эшелон. В этом году зрители смогут увидеть новинки артиллерии и боевых бронированных машин. А в качестве музыкального сопровождения услышат не военные марши, а современные белорусские композиции. Но парад на 3 июля – это не только техника и армейская выправка. Это настоящее шоу со своим сценарием и режиссёром.

На репетицию заключительного массового номера отводится месяц. В течение этого времени ежедневно по несколько часов отрабатываются движения и продумывается общая картина.

Всего же в номере «Красуй, Беларусь» участвует две с половиной тысячи человек, среди которых студенты высших учебных заведений и участники различных творческих коллективов страны.

В начале репетиций это похоже на плохо организованный флешмоб. Но на праздничном шествии, в костюмах и полной боевой готовности, номер превратится в живую картину с государственной символикой, что станет достойным завершением праздника Независимости.

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