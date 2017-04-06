новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Нормандская четверка» в Минске. Помощники президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии приедут в Беларусь

06.04.2017 - 07:49

Новости Беларуси. В «нормандском формате». Минск готовится к встрече помощников президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Эту информацию подтвердили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

О проведении встречи было объявлено по итогам состоявшегося в минувший вторник телефонного разговора глав России, Германии и Франции. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в «нормандском формате», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Президент-отель» в Минске
Очередные переговоры «Нормандской четверки» в Минске: получилось ли журналистам «поймать» сенсацию
Эксклюзивный репортаж о встрече в «норманнском формате» 29 ноября в Минске
Эксклюзивный репортаж о встрече в «норманнском формате» 29 ноября в Минске
«Президент-отель» в Минске
Участники заседания «нормандской четверки» прибыли в Минск
«Президент-отель» в Минске
Главы МИД «нормандской четверки» 29 ноября проведут переговоры по украинскому вопросу в Минске
МИД Беларуси
МИД: Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи «нормандской четверки»
МИД Беларуси
МИД: Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины
Дорожная карта Минска и расширение миссии ОБСЕ: итоги переговоров «нормандской четверки» в Берлине
Дорожная карта Минска и расширение миссии ОБСЕ: итоги переговоров «нормандской четверки» в Берлине
Германия
Обсуждение «минских договоренностей» и дальнейших шагов: нормандская четверка соберется 19 октября в Берлине
Все новости по теме Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru