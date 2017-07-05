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Новая развязка на проспекте Дзержинского в Минске: «клеверный лист» получится без одного лепестка

05.07.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Сейчас на проспекте Дзержинского недалеко от администрации Московского района идут строительные работы. Скоро здесь «распустится» бетонный «Клеверный лист», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так называют особый тип развязки. Построят ее на месте одного из железнодорожных мостов. Один из них снесут, а поезда пустят по второму, его ширины хватает. Плотность застройки здесь довольно большая, поэтому «Клеверный лист» получится без одного лепестка – при движении из центра поворачивать налево нужно будет через второй заулок Розы Люксембург. Развязка будет двухуровневая и станет одним из ключевых звеньев в первом транспортном кольце.


Алексей Говорко, директор УП «Минскинжпроект»:
На период строительства будут организованы объезды, то есть проспект Держинского будет продолжать функционировать немножко в стесненной ситуации.

Новая развязка на проспекте Дзержинского в Минске: «клеверный лист» получится без одного лепестка

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