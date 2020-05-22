Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 22 мая
Новости Беларуси. На 22 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента. Ранее у них был подтвержден коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения,
зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Всего было сделано 419 004 теста.
Скончались 190 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
«Сегодня наш избыточный коечный фонд нам значительно помог»: Минздрав о наследии системы Семашко (читать далее).
«Присоединился весь город». В Борисове прошёл музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков
Новости Беларуси. В Борисове прошел благотворительный музыкальный онлайн-марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение шести часов белорусские артисты выступали на сцене Дворца культуры, чтобы поддержать врачей. Зрителей в зале не было. Все слова и музыкальные произведения адресовались тем, кто на передовой борьбы с инфекционными заболеваниями. Все собранные деньги пойдут на средства индивидуальной защиты для медиков Борисовского района.
Егор Кан, организатор:
Борисов славится неоднократными проведениями благотворительных концертов с участием артистов белорусской эстрады для конкретных деток, людей, которые нуждаются в финансовой помощи для лечения и реабилитации. Впервые такой масштабный марафон, к которому присоединился весь город, все структуры, наш Борисовский районный исполнительный комитет, практически все учреждения культуры.
Кроме артистов, в марафоне приняли участие специалисты, которые рассказали об особенностях работы медиков и борьбе с острыми респираторными заболеваниями.