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Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 9 апреля

09.04.2020 - 11:31

Новости Беларуси. Более 49 тысяч тестов на коронавирус проведено в Беларуси по состоянию на 9 апреля.

По информации Министерства здравоохранения, за сутки в стране делают порядка трех тысяч тестов. По мнению специалистов института Роберта Коха (Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней) увеличение количества положительных результатов теста пропорционально увеличению числа проводимых тестов.

Число лабораторий, которые задействованы в проведении тестирования, увеличилось до 14.

1331 человек находятся на стационарном лечении. У большей части из них заболевание протекает в легкой или средней форме.

55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Выздоровели после лечения 139 человек.

За весь период зафиксированы 16 смертей. В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается (читать далее). 

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Александр Лукашенко: мы такие люди, что порой упрёмся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие

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Новости Беларуси. Внимание людей сейчас приковано к новостям про инфекцию. Но важно смотреть дальше: как будем жить потом, после пандемии. И здесь нужно не упустить из вида самое главное – экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы. Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболели гриппом – как многие смеются уже сегодня на Западе – а название ему новое придумали, новый коронавирус и так далее. Не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмониям, я уже об этом говорил. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме.

Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет – оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит – а экономика будет всегда, потому что это жизнь людей. Ну и вот за этими рассуждениями правильными, неправильными, мы забываем, что есть и другие проблемы.

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