Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент
Новости Беларуси. На 9 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 6 050 пациентов.У них ранее был диагностирован коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 22 052 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Всего было сделано 251 771 тест.
Скончались 126 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
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ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты
Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение смягчить введенный в конце марта запрет на вывоз с таможенной территории союза товаров и средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже с 10 мая ограничения не будут касаться некоторых видов тканей и дезинфицирующих жидкостей.
Промышленность государств – участников ЕАЭС в короткие сроки смогла увеличить производство средств защиты, что позволяет не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам.
Производство продолжает развиваться, поэтому в коллегии уверены, что это не последнее решение о смягчении запрета на экспорт таких товаров.
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