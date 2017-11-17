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Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии

17.11.2017 - 14:14

Новости Беларуси. Беларусь открывает новую страницу отношений с Германией, направленную в лучшую сторону. Об этом 17 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой должности Зигмар Габриэль с января.

Обсудить сторонам всегда есть что. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси. Занимает четвертое место по объему товарооборота. В этой стране хорошо знают продукцию нашей лесной промышленности и деревообработки. А вот у импорта – ярко выраженный инвестиционный характер.

За прошлый год в экономику Беларуси привлечено сто миллионов долларов германских инвестиций. Один из значимых совместных проектов – строительство дрожжевого комбината в Слуцке. Ждут немецких резидентов и в индустриальном парке «Великий камень». Кроме того, Германия может сыграть большую роль в развитии современной истории. Александр Лукашенко отмечает вклад страны в урегулирование конфликта в Украине.

Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии

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