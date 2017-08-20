новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Новая техника повышает боеспособность нашей армии»: какие воздушные суда взяла на вооружение Беларусь

20.08.2017 - 14:34

Новости Беларуси. Новая авиатехника повышает боеспособность армии страны. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на вооружение армия республики приняла самолет Як-130 и вертолет Ми-8 МТВ-5. Это новейшие модели учебно-боевых машин. Обходиться с ними пилоты уже обучены. Добавим, всего на вооружении отечественной армии состоит более 100 воздушных судов.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
Новая техника предоставляет новые возможности, конечно. Не только безопасно, но и более качественно решать задачи, которые стоят перед видами авиации. Это позволяет выполнять задачи немножко на другом уровне. Я считаю, это повышает боеспособность нашей армии.

20 августа страна отмечает День ВВС. Это один из основных видов войск, который включает порядка 20 соединений и частей. Численность личного состава превышает 20 тысяч человек.

«Новая техника повышает боеспособность нашей армии»: какие воздушные суда взяла на вооружение Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

День военно-воздушных сил отмечают 20 августа в Беларуси
День военно-воздушных сил отмечают 20 августа в Беларуси
Белорусские военная техника 18 августа отправилась на российский полигон «Ашулук»
Белорусские военная техника 18 августа отправилась на российский полигон «Ашулук»
В финале «Танкового биатлона» белорусы заняли 4 место
В финале «Танкового биатлона» белорусы заняли 4 место
Прямая трансляция финала «Танкового биатлона» 12 августа будет идти на сайте Минобороны Беларуси
Прямая трансляция финала «Танкового биатлона» 12 августа будет идти на сайте Минобороны Беларуси
В жизни я достаточно эмоциональный человек: победительница международного конкурса «Воин содружества-2017»
В жизни я достаточно эмоциональный человек: победительница международного конкурса «Воин содружества-2017»
Белорусы 9 августа победили во втором этапе «Танкового биатлона»
Белорусы 9 августа победили во втором этапе «Танкового биатлона»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»
«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона»
«Наши расчеты выступили очень достойно»: белорусы вышли в полуфинал «Танкового биатлона»
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru