Новая упаковка посылок «Белпочты» будет из эко-материала и с национальным орнаментом

Новости Беларуси. «Белпочта» решила модернизировать дизайн коробок для посылок и сделать его красивее и экологичнее.

На коробки будет нанесен один из самых распространенных элементов национального белорусского орнамента – «солнце» и «весенняя земля», которые символизируют рассвет и молодость. В декоре новой упаковки также будет присутствовать элемент орнамента с национального флага Республики Беларусь. Этот узор символизирует богатство и пожелание благоприятного развития событий.

Старый дизайн коробок для посылок. Фото: postim.by

Новый дизайн разработали специалисты предприятия «Белпочта». Упаковка будет выглядеть следующим образом