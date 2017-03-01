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Новая упаковка посылок «Белпочты» будет из эко-материала и с национальным орнаментом

01.03.2017 - 16:56

Новости Беларуси. «Белпочта» решила модернизировать дизайн коробок для посылок и сделать его красивее и экологичнее.

На коробки будет нанесен один из самых распространенных элементов национального белорусского орнамента – «солнце» и «весенняя земля», которые символизируют рассвет и молодость. В декоре новой упаковки также будет присутствовать элемент орнамента с национального флага Республики Беларусь. Этот узор символизирует богатство и пожелание благоприятного развития событий.

Старый дизайн коробок для посылок. Фото: postim.by

Новый дизайн разработали специалисты предприятия «Белпочта». Упаковка будет выглядеть следующим образом

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