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Новая жизнь старым вещам: создаём абажур для лампы

03.11.2017 - 13:57

Это пятничное утро проведём в компании специлиста в области переделок - дизайнера Елены Костеневич, которая обновит абажюр для лампы.

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