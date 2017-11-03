Новая жизнь старым вещам: создаём абажур для лампы

Это пятничное утро проведём в компании специлиста в области переделок - дизайнера Елены Костеневич, которая обновит абажюр для лампы.
Это пятничное утро проведём в компании специлиста в области переделок - дизайнера Елены Костеневич, которая обновит абажюр для лампы.
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