Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться
Новости Беларуси. Еще две недели назад линия на гродненском предприятии выпускала подгузники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек.
Разработка собственная, на основе исследований и лабораторных тестов – из гипоаллергенного нетканого хлопка. Наружный слой – спандекс – не пропускает влагу, а с ней и микробов.
Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски
Но главная особенность – сменный фильтр из трех слоев хлопка и белорусского льна. Каждые 3 часа менять теперь надо не маску, а вкладыш. Такого экологически чистого ноу-хау больше нет нигде в стране.
Анна Колобухова, специалист отдела продаж компании по производству санитарно-гигиенических средств:
Диаметр этого фильтра достаточно большой – он составляет 105 мм. Это обеспечивает лучшую защиту носовой полости и слизистых оболочек рта. После ношения маски мы ее снимаем и удаляем данный фильтр. Моем тщательно руки и меняем фильтр.
Замораживается арендная плата до 30 сентября. Как поддержат предпринимательство в эпидемиологической ситуации
Новости Беларуси. Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа Президента об отсрочке внесения арендной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработан с целью поддержать сферы предпринимательства, которые в большей степени могут пострадать в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.
В первую очередь это оказание туристических и транспортных услуг, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание. Согласно документу, арендаторы смогут получить отсрочку до 30 сентября 2020 года. Это не коснется частников, новые правила будут распространяться на государственную собственность, а также имущество с долей государства более 50 %. Помимо этого, проект указа предусматривает введение моратория на увеличение базовой арендной величины.
Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомимущества Беларуси:
Арендная плата рассчитывается исходя из базовой арендной величины. С сегодняшнего дня она установлена в новом размере Постановлением Совета министров, но вводится проектом указа мораторий на ее увеличение, а также на применение любых иных повышающих коэффициентов. То есть, можно сказать, замораживается арендная плата до 30 сентября текущего года, после чего базовая арендная величина вступит в законную силу.
После отсрочки арендаторам необязательно возвращать всю сумму сразу, делать это можно будет частями. В проекте указа предусмотрено, что арендатор может определить для себя наиболее удобный формат рассрочки.