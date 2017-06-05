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Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»

05.06.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Сотни компаний со всего мира примут участие в крупнейшем агропромышленном форуме. «Белагро-2017» открывается в Минске 6 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представят технические новинки и продовольственную продукцию, а также самые свежие сорта культур. Ну а бизнесмены смогут собрать свой урожай контрактов. В этом году у выставки рекордная география. Впервые в рамках «Белагро» пройдет белорусско-африканский форум.

Уже завтра – агроплощадка облачится в официальный дресс-код, а сегодня, что называется, встречи и обсуждения без галстуков. Представители этой чешской компании в отличие от своей продукции приоритеты уже расставили.

Ян Визнер, представитель компании (Чехия):
Мы первый раз на «Белагро». Наши фирмы хотят сделать бизнес в Беларуси.

Впрочем, на «Белагро» можно будет сделать свой выбор не только инвесторам или покупателям техники. Гурманы определят чемпиона продуктового вкуса, а ветеринары – лучшую корову страны. Кстати, достойные домики-ясли для племенного потомства уже есть. По самым современным технологиям их сконструировали витебские умельцы.

Молоко для Беларуси – продукт стратегический. Мы в десятке молочных держав мира. А вот в аграрной науке мы в молоко не попадаем. Под знаменами Национальной академии наук сразу несколько павильонов. Доктор сельхознаук Эрома Урбан с необычным и известным именем в белорусской селекции предлагает сразу несколько новых сортов зерна.

Эрома Урбан, заместитель генерального директора НПЦ по земледелию НАН Беларуси:
В этом году у нас порядка 10 новых сортов, которые созданы совместно с российскими коллегами.

Конечно же, не хлебом единым будет жить «Белагро» ближайшие пять дней. И зрелищ будет достаточно: с молотка будут торговать племенным скотом, устроят настоящий показ животных и выберут лучшего парикмахера овец.

На выставке с международным размахом покажут тракторы с белорусским орнаментом, а свое мастерство – механизаторы. Впервые у конкурса пахарей – международный формат. Пока белорусские асы полей с российскими и казахстанскими коллегами будут соревноваться на пашне, белые воротнички аграрной сферы – договариваться с африканскими покупателями.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Российская Федерация – это, конечно, очень хорошо, у нас 94,5% объема всего экспорта. Но вот именно от посещения и белорусско-африканского форума мы ожидаем контрактов.

Как белорусские колбасы и сыры, также наши восточные соседи полюбили и международную выставку. Самая представительная делегация – из Российской Федерации. в Беларусь приедут гости из двух десятков регионов. Хотя «Белагро» успешно диверсифицируется. Наш форум оценят более пятисот зарубежных компаний – каждая пятая впервые. Как сказали люди в галстуках, география участия расширяется.

Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»

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