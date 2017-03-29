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Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении

29.03.2017 - 17:20

Новости Беларуси. 30 марта в Ашхабаде открывается комплекс зданий посольства Беларуси. Планируется, что участие в официальной церемонии примет Александр Лукашенко. Штаб белорусской дипломатии в Туркменистане разместился в так называемом «посольском квартале». Соседи – страны, с которыми Беларусь традиционно поддерживает отношения на самом на высоком уровне. До этого дипломаты «ютились» в небольшом здании в старой части Ашхабада.

Строительство посольства – еще одно подтверждение: в Туркменистан Беларусь пришла всерьез и надолго.

Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане:
Наш глава государства очень мудро поступил, что мы построили посольство. Мы зашли в Центральную Азию навсегда.

Здесь рядом такие страны как Иран (80 миллионов населения), Турция, Пакистан, тот же Китай.

Дипломатическое представительство было построено в рекордно короткие сроки.

На его возведение и обустройство ушло чуть больше года.

Снаружи здание, соблюдая национальные традиции Туркменистана, покрыли белоснежным мрамором. А внутри уже белорусский колорит: все внутреннее убранство: мебель, ковры, люстры – сделано в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении
Фото. Новое здание посольства Беларуси в Туркменистане. Белорусские интерьеры в восточном оформлении

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