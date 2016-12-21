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Новогодние игрушки своими руками: в Могилевском музее этнографии организовали мастер-класс для детей

21.12.2016 - 09:20

Новости Беларуси. А тем временем ребята из Могилева учатся делать новогодние игрушки из бумаги. В музее этнографии организовали бесплатный мастер-класс, где передают новому поколению забытые традиции середины прошлого века.

В то время елочные украшения были дефицитом и многие советские граждане наряжали свои елки самодельными гирляндами, шариками и фонариками. Работники музея учат школьников правильно вырезать, клеить, разрисовывать, а остальное – уже дело фантазии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Степан Иванов, ученик средней школы № 43 Могилева: 
Я хожу второй день сюда. И вчера мы делали шарик и гирлянды. И мне это очень понравилось.

Кирилл Колесников, ученик средней школы № 43 Могилева:
Я сегодня узнал, что самодельные игрушки намного лучше, чем покупные.

Новогодние игрушки своими руками: в Могилевском музее этнографии организовали мастер-класс для детей

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