﻿ Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, Елена Темникова, Николай Басков, Алина Август и Кристина Орбакайте поздравляют зрителей СТВ с Новом годом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, Елена Темникова, Николай Басков, Алина Август и Кристина Орбакайте поздравляют зрителей СТВ с Новом годом

02.01.2018 - 13:43

Как поздравили телезрителей телеканала «СТВ» Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, Елена Темникова, Кристина Орбакайте, Николай Басков и Алина Август? Смотрите видео.

Полина Гагарина
Фото. Полина Гагарина
Елена Темникова
Фото. Елена Темникова
Кристина Орбакайте
Фото. Кристина Орбакайте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Это будет прекрасный год». Что пожелали Валерия, Нюша, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова зрителям СТВ в Новом году
«Простые вопросы». Итоги 2017 года
«Главное, чтоб я сам осознавал, откуда я, как выглядит флаг моей Родины». Большое интервью Интарса Бусулиса о «Евровидении», Ваенге и бемоле
«Классная роль, я её сам себе придумал и играю гениально»: Шнуров о том, почему романтизм – это мыльный пузырь, а его кошка умнее некоторых людей
«Классная роль, я её сам себе придумал и играю гениально»: Шнуров о том, почему романтизм – это мыльный пузырь, а его кошка умнее некоторых людей
Диана Арбенина
«Ни в коем случае не делать из пацана пацана в три года». Диана Арбенина рассказала о воспитании детей
«Попытались создать своё видение и понимание новейшей истории. Потому что многие забывают, что было». Юрий Шевчук рассказал о новой программе
Как устроена кухня проекта «Голос» и когда он примет участие в «Евровидении». Большое интервью Александра Панайотова
«Лицо «Секрета» – в соединении индивидуальностей различных, в каком-то озорстве». Большое интервью Максима Леонидова
Все новости по теме Российские исполнители
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru