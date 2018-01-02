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«Это будет прекрасный год». Что пожелали Валерия, Нюша, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова зрителям СТВ в Новом году

02.01.2018 - 13:46

Как поздравили телезрителей СТВ с Новым годом Валерия, Нюша, Филипп Киркоров и Ирина Дубцова? Смотрите видео.

Нюша
Фото. Нюша

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