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Новость дня: из-за холодов в Минске пока не будут отключать горячую воду

10.05.2017 - 20:55

Новости Беларуси. Пока белорусы мечтают о тепле, коммунальщики ждут отмашки. Уже в мае теплосети начинают готовить к работе в осенне-зимний период. Начать отключать горячую воду в Минске должны были именно 10 мая. Но так не поступят. Решение несколько часов назад прияли в столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение в Мингорисполкома скорректировать графики отключения воды в городе Минске. В ближайшие сутки-двое точно отключать горячую воду не будут, дальше будем смотреть за погодой. Там, где с утра отключили горячее водоснабжение по технической возможности, там, где получилось быстро восстановить систему теплоснабжения, уже подключено горячее водоснабжение. Там, где есть определенные сложности, будет подключено до конца текущих суток.

Новость дня: из-за холодов в Минске пока не будут отключать горячую воду

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