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Целью террориста-сметрника, взорвавшего автомобиль в Кабуле, были сотрудники министерств

24.07.2017 - 21:45

Новости Афганистана. Растёт количество погибших в результате теракта в Кабуле. По последним данным,

жертвами стали 35 человек, более сорока получили ранения,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – мирные жители. Взрыв прогремел в престижной части города, недалеко от дома заместителя премьер-министра. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Устройство привел в действие террорист-смертник. Сообщается, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из министерств.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикального движения «Талибан».

Целью террориста-сметрника, взорвавшего автомобиль в Кабуле, были сотрудники министерств

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