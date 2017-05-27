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Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв 27 мая в Афганистане

27.05.2017 - 23:17

Новости Афганистана. Ответственность за теракт в Афганистане в первый день священного Рамадана взяло на себя движение «Талибан». Взрыв прогремел в провинции Хост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина.

Погибли около 20 человек. Еще шестеро, в том числе дети, получили ранения.

Целью смертника был конвой сил безопасности, но жертвами взрыва стали в основном мирные граждане.

Месяц Рамадан – один из самых почитаемых у мусульман. Тем не менее, террористы ежегодно устраивают в этот период кровопролитие.

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв 27 мая в Афганистане

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