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Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане

17.05.2017 - 13:40

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел недалеко от здания телерадиокомпании в Афганистане. Инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар. После этого группа из четырех вооруженных людей проникла в офис и открыла стрельбу. Двоих злоумышленников удалось ликвидировать, одного – задержать, еще один пока продолжает оказывать сопротивление. Правоохранители готовятся к штурму. В результате нападения пострадали более 20 человек. Раненых доставили в ближайшие больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане

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