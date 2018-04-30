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Среди жертв двойного теракта в Кабуле числятся 8 журналистов

30.04.2018 - 15:03

Новости Беларуси. Двойной теракт в Кабуле. Погибли более 20 человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки получили ранения. Среди жертв – 8 журналистов. Бомбы сдетонировали в квартале, где располагаются иностранные дипмиссии, представительство НАТО, а также спецслужбы Афганистана.

Первое самодельное устройство привел в действие террорист-смертник. Когда на место прибыли военные, полицейские и медики, прогремел второй взрыв. Место происшествия оцеплено.

Ответственность за атаку взяла группировка «Исламское государство».

Среди жертв двойного теракта в Кабуле числятся 8 журналистов

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