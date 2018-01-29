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В Афганистане число жертв при атаке на военную академию возросло до 11 человек

29.01.2018 - 17:34

Новости Афганистана. Число погибших при атаке на военную академию в Кабуле возросло до 11, еще 16 – ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из экстремистов был взят живым, остальные – ликвидированы. На данный момент квартал, где находится учебное заведение, оцеплен. Пятеро боевиков вооруженные гранатометами пытались прорваться на территорию военной академии  утром 29 января. Однако дальше КПП пройти им не удалось.

Завязалась ожесточенная перестрелка. Ситуацию удалось взять под контроль в течение часа.

В Афганистане число жертв при атаке на военную академию возросло до 11 человек

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