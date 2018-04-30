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В результате взрывов в Кабуле погибли не менее 25 человек

30.04.2018 - 12:15

Новости Афганистана. Утром 30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Погибли не менее 25 человек.  

Как сообщает AFP, в числе погибших и пострадавших фотокорреспондент AFP Ша Мараи и пять других журналистов. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».  

Первый взрыв прогремел в 8:00 по местному времени (6:30 по мск) возле штаба разведывательного ведомства Афганистана. Взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.  

Второй взрыв произошёл через несколько минут после первого. Его осуществил террорист-смертник, который замаскировался под журналиста.  

По имеющимся сведениям, погибли не менее 25 человек, ещё 49 пострадали.  

Фото: Agence France-Presse

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