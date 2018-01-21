﻿ Жертвами террористов стали пять человек: что известно о захвате гостиницы в Афганистане | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Жертвами террористов стали пять человек: что известно о захвате гостиницы в Афганистане

21.01.2018 - 14:59

Новости Афганистана. В Кабуле продолжается антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Афганские силовики зачистили почти все этажи гостиницы.

Жертвами нападения террористов стали пять человек – граждане Афганистана. Спасти удалось более 120 гостей и работников отеля.

Напомним, вооруженные боевики ворвались в гостиницу вечером 20 января. Однако под полный контроль ситуацию не удается взять до сих пор. Силовики ликвидировали двоих нападавших, но в здании остается еще как минимум один.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики движения «Талибан».

Жертвами террористов стали пять человек: что известно о захвате гостиницы в Афганистане
Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Фото. Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Фото. Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Фото. Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Фото. Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Боевики захватили гостиницу в Кабуле
Фото. Боевики захватили гостиницу в Кабуле

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой
В Турции задержали несколько десятков человек: предположительно, они связаны с террористической группировкой
Они планировали атаки во время праздников: двух потенциальных террористов задержали во Франции
Они планировали атаки во время праздников: двух потенциальных террористов задержали во Франции
В Сан-Франциско предотвратили крупный теракт: бывший морпех планировал атаку на торговый центр
В Сан-Франциско предотвратили крупный теракт: бывший морпех планировал атаку на торговый центр
Полиция Германии предотвратила теракт с использованием автомобиля на рождественском катке
Полиция Германии предотвратила теракт с использованием автомобиля на рождественском катке
Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства
Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства
© AP Photo, Khalid Mohammed
Wired Magazine: Откуда берется современное оружие у ИГИЛ
В Израиле террористам грозит смертная казнь. Законопроект поступил на рассмотрение в парламент
В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов
Американка перевела более 80 тысяч долларов для финансирования террористов
Американка перевела более 80 тысяч долларов для финансирования террористов
Все новости по теме Терроризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru