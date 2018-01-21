Жертвами террористов стали пять человек: что известно о захвате гостиницы в Афганистане

Новости Афганистана. В Кабуле продолжается антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Афганские силовики зачистили почти все этажи гостиницы.

Жертвами нападения террористов стали пять человек – граждане Афганистана. Спасти удалось более 120 гостей и работников отеля.

Напомним, вооруженные боевики ворвались в гостиницу вечером 20 января. Однако под полный контроль ситуацию не удается взять до сих пор. Силовики ликвидировали двоих нападавших, но в здании остается еще как минимум один.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики движения «Талибан».