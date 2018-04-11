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257 человек на борту. В Алжире воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после вылета

11.04.2018 - 16:30

Новости Алжира. Новые данные поступают из Алжира, где произошла авиакатастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным государственных каналов страны, на борту потерпевшего крушение самолёта находилось 247 военных и 10 участников экипажа. Вероятнее всего, все они погибли.

Однако точной информации о количестве тел, найденных на месте ЧП, пока нет. Здесь продолжают работать 300 спасателей, десятки бригад скорой и пожарных расчётов. Специалисты обнаружили пострадавшего в критическом состоянии, однако, вероятнее всего, этот человек не был на борту самолёта.

Сотрудники экстренных служб всё ещё надеются найти выживших. Воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после вылета с аэродрома военной базы, расположенной в 50 километрах от алжирской столицы. Министерство обороны создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения.

257 человек на борту. В Алжире воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после вылета

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