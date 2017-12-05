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Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан»: версия подрыва субмарины на мине отвергается

05.12.2017 - 12:55

Новости Аргентины. ВМС Аргентины устроили в зоне поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» пробный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты сравнили данный звук со звуком, зарегистрированным в момент исчезновения субмарины. Оказалось, что его мощность превышала силу взрыва в 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ранее аргентинские военные выдвигали предположение, что к детонации на борту подлодки могло привести скопление водорода. Версия подрыва субмарины на мине полностью отвергается.

Напомним, связь с подлодкой, на борту которой находились 44 человека, была потеряна 15 ноября 2017 года. Перед этим экипаж сообщил о возникшей на борту аварии. По некоторым данным, речь шла о коротком замыкании.

Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан»: версия подрыва субмарины на мине отвергается

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