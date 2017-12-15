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Из-за пенсионной реформы жители Аргентины устроили акции протеста

15.12.2017 - 16:03

Новости Аргентины. Столкновениями с полицией завершились протесты в Буэнос-Айресе. Причиной народного недовольства стала пенсионная реформа, которую намерено провести правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались у здания конгресса, где должно было состояться голосование о внесении изменений. Они забрасывали стражей порядка камнями и пытались прорваться через заграждения.

Взбунтовавшуюся толпу пришлось разгонять водяными пушками, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Из-за пенсионной реформы жители Аргентины устроили акции протеста

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