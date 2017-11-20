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К поискам пропавшей аргентинской подлодки подключился модифицированный самолет NASA

20.11.2017 - 12:20

Новости Аргентины. Несмотря на непогоду в Аргентине продолжают поиски пропавшей подлодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К операции присоединился модифицированный самолет NASA, который находился в той зоне для проведения исследований в Антарктике. Борт оснащен оборудованием, способным обнаружить подлодку, даже если она затонула. Также свой военный корабль в район поисков направили ВМС Великобритании. Всего в масштабной операции участвует шесть стран.

Подводная лодка Аргентины перестала выходить на 15 ноября.

На борту находится экипаж из 44 моряков. Ранее, возможно с пропавшей подводной лодки, были получены несколько прерывистых сигналов. Однако установить ее местоположение так и не удалось.

К поискам пропавшей аргентинской подлодки подключился модифицированный самолет NASA

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