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На концерте в Аргентине произошла смертельная давка среди зрителей: 2 человека погибли, около 50 ранены

13.03.2017 - 10:05

Новости Аргентины. Смертельная давка на концерте произошла в Аргентине. Два человека погибли, еще около 50 получили травмы и ранения. Ситуация вышла из-под контроля из-за огромного количества зрителей. По данным полиции, на концерте присутствовали около 200 тысяч человек. При этом в самом городке, где он проходил, проживает около 100 тысяч.

Отмечается, что давка началась, когда зрители из задних рядов стали пытаться прорваться поближе к сцене. Увидев, что происходит, аргентинский певец прервал свое выступление и призвал зрителей помочь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На концерте в Аргентине произошла смертельная давка среди зрителей: 2 человека погибли, около 50 ранены

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