﻿ Сатанисты украли тело годовалого младенца с аргентинского кладбища | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Сатанисты украли тело годовалого младенца с аргентинского кладбища

08.01.2018 - 12:07

Новости Аргентины. Накануне Рождества тело младенца было украдено с кладбища в Буэнос-Айресе. Полиция опасается, что его похитил сатанинский культ.

Как сообщает Daily Mail, тело мальчика находилось на кладбище во «временном» хранилище, поскольку для его захоронения не было свободного места. Когда родители пришли почтить память сына, они обнаружили, что тело пропало.

Адвокат родителей утверждает, что у него есть доказательства, указывающие на кражу тела последователями сатанинского культа.

Ведущий прокурор, Ана Мария Каро, сообщает, что власти обыскивают фермы и близлежащие деревни. «Операция продолжается», – сказала она местным СМИ.

Мальчик по имени Сиро Аранда умер 10 декабря 2017 года от пневмонии.

Около пяти лет назад мозырские храмы осквернили сатанисты.

В зданиях выбиты окна и нарисованы перевёрнутые пентаграммы – здесь подробнее.

Фото: CEN

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Бабушка приправила рождественскую утку марихуаной и отравила всю семью
Фото: Ma Xiaoma Studio
В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы
Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт
Красная площадь и пекинский Храм Неба на фестивале льда и снега в китайском Харбине: фотофакт
Focus: Что на самом деле женщины думают о мужчинах. Новогодние признания
Focus: Что на самом деле женщины думают о мужчинах. Новогодние признания
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Фото: twitter.com/tymumt_082124
В Японии бабушка зашила внучке рваные джинсы, чтобы та не замерзла
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе
Фото: instagram.com/realfashionist
«Горячая бабушка» из Италии поразила интернет новой фотосессией
Все новости по теме Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru