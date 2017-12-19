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В Аргентине более 160 человек пострадали во время акции протеста

19.12.2017 - 12:37

Новости Аргентины. Недовольство вызвано намерением правительства провести пенсионную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые бомбы, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Более 80 человек задержаны. Пенсионную реформу правительство страны намерено провести для снижения государственного дефицита.

В свою очередь демонстранты заявляют, что данный законопроект позволит снизить размер пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении в Палате депутатов конгресса страны.

В Аргентине более 160 человек пострадали во время протестной акции

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