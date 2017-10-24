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Видеофакт: в Аргентине молния ударила в метре от 12-летнего мальчика

24.10.2017 - 13:05

Новости Аргентины. В сети появилось видео, как около 12-летнего мальчика из Аргентины ударила молния.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на маму мальчика, во время грозы ребенок с зонтом вышел из-под крыши на газон, где около него в землю ударил разряд молнии.

Как вести себя во время грозы: правила здесь

Кадр из видео

Известно, что ролик снимала мама ребенка. По словам женщины, ее сын говорил, что ничего не произойдет. Момент удара стал для семьи шокирующим событием.

Мама мальчика:
Слава Богу, что с ним ничего не случилось.

В апреле 2017 года китайского телеведущего молния ударила во время прогноза погоды – здесь подробнее.

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