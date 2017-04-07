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Всеобщая забастовка в Аргентине: парализован общественный транспорт, закрыты банки, магазины и аэропорт

07.04.2017 - 10:40

Новости Аргентины. Аргентину парализовала всеобщая забастовка. Наиболее сложная ситуация – в столице Буэнос-Айресе. Там не работает общественный транспорт, банки и магазины. Также закрыт международный аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Вылеты из него были отменены.

Профсоюзы заявляют об ухудшении качества жизни людей, которое наступило, по их мнению, после прихода к власти нового президента Маурисио Макри и завершения 12-летнего периода правления Нестора Киршнера и Кристины Киршнер в 2015 году.

Один из главных поводов для недовольства – увеличение доли импорта товаров в Аргентину, что, как считают профсоюзные объединения, убивает национальное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеобщая забастовка в Аргентине: парализован общественный транспорт, закрыты банки, магазины и аэропорт

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