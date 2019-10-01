В центре внимания темы экономики, финансов и энергетики. В Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета
Новости Беларуси. В столице Армении начинается важный интеграционный саммит – заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в переговорах принимает и Президент Беларуси. Местом проведения выбрана государственная резиденция Президента Армении. Участников саммита лично встречал премьер-министр Никол Пашинян. По традиции состоялась и церемония фотографирования.
Переговоры в рамках ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания лидеров более десятка вопросов. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, темы экономики, финансов и энергетики. Обсудят главы государств и международную повестку дня. В частности 1 октября планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. Всего предстоит утвердить пакет из семи документов, сегодня подпишут первый – единое соглашение о товарах.
Чуть позже будет завизирован договор в сферах услуг и инвестиций. Это позволит укрепить экономический потенциал Евразийского Союза и расширить географию поставок товаров. Ряд вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего Евразийского экономического совета, особенно важны для Беларуси. В частности, речь о распределении сумм ввозных таможенных пошлин, устранении изъятий и ограничений, а также нюансах председательства Беларуси в ЕАЭС в 2020 году. Ожидается, что наша сторона озвучит свои предложения и выдвинет ряд инициатив.
1 октября в Ереване пройдёт саммит Высшего Евразийского экономического совета
Новости Беларуси. 1 октября в столице Армении пройдет саммит Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в заседании примет и Президент Беларуси. В повестке дня – полтора десятка вопросов. Темы экономики и финансов, энергетики и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Всего предстоит утвердить пакет из семи документов, сегодня подпишут первый – единое соглашение о товарах.
Чуть позже буден завизирован договор в сферах услуг и инвестиций. Это позволит укрепить экономический потенциал Евразийского Союза и расширить географию поставок товаров.
Визит Александра Лукашенко в Ереван начался еще накануне. Сразу по прилету глава белорусского государства встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас поздравить с очень эффективным председательством. Я знаю, насколько вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ним договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны с Сингапуром проработать вопрос заключения зоны свободной торговли, я сказал ориентироваться на Никола Пашиняна, на Армению, потому что экономики наши похожи.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
С октября входит в силу договор о свободной торговле между ЕАЭС с Ираном. Сейчас мы готовимся подписать аналогичный договор с Сингапуром. Это означает, что круг партнеров Евразийского экономического союза расширяется. Я очень рад, что это происходит во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Я уверен, что это поднимет привлекательность ЕАЭС, откроет новые возможности для бизнеса.
Во время встречи лидеров двух стран также отмечен рост взаимного товарооборота – 40 % к уровню 2018-го. За весь прошлый год страны наторговали на 50 миллионов долларов.