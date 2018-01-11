Родители девочки, покончившей с собой из-за издевательств в сети, пригласили интернет-троллей на ее похороны

Новости Австралии. В Австралии отец девочки-подростка, покончившей жизнь самоубийством, начал кампанию против кибер-издевательств Stop bullying now.

Как сообщает Daily Mail, Эми Эверетт, по прозвищу «Долли», покончила с собой 3 января после издевательств в сети. Девушка была лицом компании шляп Akubra.

Фото: Daily Mail

Её отец, Тик Эверетт, рассказывает, что не позволит жизни дочери пропасть впустую. Он написал пост в Facebook с призывом остановить хулиганство. Публикация стала вирусной в соцсетях и вызвала общественный резонанс.

В планах мужчины основать проект «Dolly's Dream», чтобы рассказывать о последствиях издевательств над молодежью, о их беспокойствах, депрессиях и самоубийствах.

Тик Эверетт, отец погибшей:

Благодаря этой истории мы узнали, как следует использовать социальные сети и как не следует. Если мы сможем уберечь другие драгоценные жизни, то жизнь Долли не будет потрачена впустую.

Фото: Daily Mail

По официальным данным, каждый седьмой австралийский ребенок регулярно подвергается кибер-издевательствам. А на севере страны, где жила Эверетт, почти самый высокий уровень самоубийств в Австралии.

В своём посте отец погибшей пригласил интернет-троллей прийти на похороны его дочери.

Тик Эверетт, отец погибшей:

Пожалуйста, приходите к нам на службу и станьте свидетелями опустошения, созданного вами.

Фото: Daily Mail

Семья Эверетт получила большую моральную поддержку в сети.

«С любовью из Дании. Потеря вашего прекрасного ангела заставляет меня плакать. Это так грустно и так несправедливо. Мои соболезнования»,

«Просто разрушительно. Я посылаю вам любовь и молитвы. Я чувствую это поколение. Они не могут избежать издевательств, которые сейчас повсюду»,

«Мы живём в таком жестоком мире. Глубочайшие соболезнования вам и вашей семье. Долли будет жить вечно»,

«Соболезную вашей преждевременной утрате из-за издевательств. С любовью из Норвегии»,

«Никто не должен пройти через это. Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования».