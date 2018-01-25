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Australian Open. Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале

25.01.2018 - 23:41

Новости Австралии. Открытый чемпионат Австралии по теннису все ближе к развязке. 25 января на корте Мельбурна определились обе финалистки женской сетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

За корону поспорят первая и вторая ракетки планеты – Симона Халеп и Каролин Возняцки. Девушка из Дании в полуфинале заставила сойти с турнирной дистанции бельгийку Элизу Мертенс. На это она затратила час и сорок минут – 6:3, 7:6.

Симоне Халеп пришлось потрудиться чуть больше – в своем поединке одной второй она скрестила ракетки с Ангеликой Кербер из Германии. Эта битва растянулась почти на два с половиной часа. Дебютную партию румынка выиграла 6:3, следом позволила Кербер отыграться, а точки над і расставил третий сет, в котором согласно регламенту не применялся тай-брэйк. Халеп в итоге оформила в нем победу 9:7. Женский финал Australian Open начнется 27 января в 11:30 по минскому времени.

Australian Open. Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале

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