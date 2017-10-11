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Австралийка поймала акулу голыми руками и помогла ей добраться до океана

11.10.2017 - 13:04

Новости Австралии. Агент по недвижимости из Австралии Мелисса Хатейер поймала в бухте акулу руками.

По информации The Sydney Morning Herald, женщина увидела, что акула заплыла в бухту и испугалась людей. Рыба начала стучать головой о камни из-за того, что впервые столкнулась с ними, и Мелисса пожалела животное.

Мелисса Хатейер:
Я загнала акулу на мелководье, а потом просто набросилась на нее и положила колени на плавники рыбы. Затем я схватила ее за шею, чтобы она не могла повернуться и укусить меня. Она не была тяжелой, но ее кожа была очень грубой, как наждачная бумага.

Мелисса Хатейер. Фото: facebook.com/CronullaRE

Женщина помогла акуле добраться к краю бухты и уплыть в океан. После того, как все получилось женщина и члены ее семьи, которые находились рядом и снимали поступок мамы на видео, радостно закричали и захлопали.

На странице агентства по недвижимости, где работает Мелисса, в Facebook было отмечено, что теперь женщина – местная звезда. Ее приглашают в утренние шоу и берут интервью. «Хорошая работа, Мелисса», – отметили в компании.

Пользователи сети отметили, что это здорово, потому что «она несла голыми руками акулу. Вы такое видите не каждый день». 

В июле многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс устроил соревнование в скорости с белой акулой – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

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