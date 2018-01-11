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Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open

11.01.2018 - 12:36

Новости Беларуси. Белорусские парни-теннисисты на австралийских кортах не блещут, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Владимир Игнатик и Илья Ивашко прошедшей ночью синхронно сошли с дистанции в первом круге квалификации Australian Open.

Игнатик не справился с американцем Кевином Кингом. Дебютный сет белорус отдал на тай-брейке, а во второй партии игра у него вовсе не задалась: Владимир взял только два гейма.

Илья Ивашко в споре с представителем Австрии Дэннисом Новаком сумел записать себе в актив один сет, но решающий отрезок матча уступил на тай-брейке – 4:6, 6:4, 6:7.

Белорусские теннисисты Игнатик и Ивашко вышли с первого круга квалификации Australian Open

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