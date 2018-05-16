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Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец

16.05.2018 - 12:49

Новости Австралии. 80-летний австралиец стал донором в 1173 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крови мужчины есть редкие антитела, которые используются для создания лекарства. Вакцина необходима матерям с заболеванием крови, из-за которого тело отторгает плод.

За 60 лет благодаря Джеймсу Харрисону на свет появились более 2 миллионов 400 тысяч детей. В 1999 году Харрисона наградили Орденом Австралии, а в 2003 он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. В мае 2018 года австралиец стал донором в последний раз, поскольку после 80 лет сдавать кровь в стране запрещено.

Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Фото. Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Фото. Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец
Фото. Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец

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