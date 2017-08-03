новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России

03.08.2017 - 19:42

Новости мира. Население планеты страдает от природных аномалий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни изнывают от невыносимой жары, другим приходится бежать наперегонки с водой. Температурные показатели бьют рекорды в Сербии, Японии, Италии, некоторых регионах Франции, США и России. Столбики термометров поднимаются до 50 градусов. Сотни людей попадают в больницы с тепловыми ударами. Есть сведения и о летальных исходах.

Кроме того, жара и засуха вызывают многочисленные пожары, справиться с которыми в таких условиях – задача почти невыполнимая.

Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Проливные дожди и ветер в Китае привели к эвакуации 60 тысяч человек, поваленным деревьям и подтоплениям
Проливные дожди и ветер в Китае привели к эвакуации 60 тысяч человек, поваленным деревьям и подтоплениям
Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары
Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары
Сильные дожди и град оставили без электричества около 30 населенных пунктов Молдовы
Сильные дожди и град оставили без электричества около 30 населенных пунктов Молдовы
Сильный дождь с градом обрушился на Стамбул после изнуряющей жары: два человека пострадали, улицы затоплены
Сильный дождь с градом обрушился на Стамбул после изнуряющей жары: два человека пострадали, улицы затоплены
Фото: tanya_qk
«Вот так сюрприз»: 10 фотографий июльского снега в Санкт-Петербурге
Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже
Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже
Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома
Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома
Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов
Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов
Все новости по теме Погода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru