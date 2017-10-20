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История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод

20.10.2017 - 12:27

Новости Австралии. Последний автомобильный завод закрылся в Австралии, тем самым завершив историю автопрома в стране. В результате более 900 человек лишились работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ранее на территории страны существовали три автоконцерна, однако с конца 2016 года все они решили свернуть производство.

Причинами этому послужили высокий курс австралийского доллара и серьёзная конкуренция. На протяжении последних 10-ти лет отрасль существовала благодаря поддержке государства.

На которую было потрачено около 35-ти миллиардов долларов.

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод

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