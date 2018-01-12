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В Австралии мачо-кенгуру не пустил туристку в дамскую комнату: фотофакт

12.01.2018 - 18:09

Новости Австралии. В конце декабря 2017 года в Австралии туристка не смогла попасть в туалет из-за кенгуру. Животное лежало возле дамской комнаты и загораживало дорогу.

Как сообщает News.com.au, 30-летняя француженка Сандрина Даньяу решила не пытаться пройти мимо кенгуру. Вместо этого она сфотографировала лежавшее в необычной позе животное, чтобы потом показать друзьям, с какими препятствиями ей пришлось столкнуться.

Фото: Caters News Agency

Девушка сделала этот снимок в Национальном парке Джона Фореста.

Сандрина Даньяу, очевидец:
Это было так смешно, я не могла перестать смеяться, увидев кенгуру в такой позе. Я бы не удивилась, если бы он сказал: «Эй, девушка, что случилось?». Я не могла в это поверить. Только в Австралии могло произойти нечто подобное.

Смеющийся тюлень, летающий хомяк и танцующий лемур.

Конкурс среди снимков смешных животных провели несколько лет назад (смотрите необычные фото здесь).

Фото: Caters News Agency

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