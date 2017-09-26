новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Мы не считаем, что это была ошибка»: на пляже в Австралии выкопали кита

26.09.2017 - 12:15

Новости Австралии.  25 сентября 2017 в результате протеста местных жителей выкопан горбатый кит, которого неделей ранее закопали на пляже. Кит погиб, запутавшись в рыболовных сетях. Как сообщает морская служба спасения Нового Южного Уэльса, сети, в которых запутался кит, принесло с Тасмании, и кит, по-видимому, находился в них около года.

Из-за его огромных размеров 12-метрового кита закопали в месте, где его нашли. Однако местные жители стали опасаться, что погребенный на пляже кит приманивает на пляж акул. Более трех тысяч человек подписали петицию. Местные власти приняли решение убрать останки с пляжа.

Мэт Роджерс, представитель власти Порт-Маккуори-Хастинг:
Чтобы выкопать кита, нам пришлось воспользоваться экскаватором с огромными зубьями на ковше, доставая его фактически по частям.
Это «неприятное мероприятие» потребовало поднятие останков вверх по склону и транспортировку на свалку.

Правительство штата Новый Южный Уэльс выделило 50 тысяч долларов США на то, чтобы убрать останки кита с пляжа.

Мэт Роджерс:
Мы не считаем, что это была ошибка. Власти просто ответили на петицию.

Перевод с BBC: Мария Харзеева

на пляже в Австралии выкопали кита

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: facebook.com/veronica.v.leal
Соцсети покорил пес, запасающий еду во время урагана в Техасе
Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by
Скандал в аптеке Витебска: провизор сделал замечание посетительнице с собакой
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
В Подмосковье мужчине ампутировали руку после укуса верблюда
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
На чердаке жилого дома в Бресте обнаружили метровую экзотическую змею
Фото: egida.by/cruelty/452
Запертый в машине пес умер от жары в Минске
Скриншот из видео
В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео
Раненый кит сумел выбраться в открытое море с приливом
«Ушел в сторону моря»: раненый кит сумел выбраться в открытое море с приливом
Фото: sergeydolya.livejournal.com
Раненый кит застрял в устье реки: хроника спасения животного
Все новости по теме Животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru