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От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему

22.09.2017 - 11:01

Новости Австралии. Молодой австралиец из Мельбурна специальным жестом просит водителей посигналить ему, когда они проезжают мимо.

Сигналы в порядке градации транспортного средства парень смонтировал в видео и выложил на YouTube. Звуковые сигналы сделали водители велосипеда, автомобиля, трамвая, поезда, воздушного шара и даже дирижабля. В ответ на «звук» австралиец эмоционально реагировал и махал посигналившему водителю.

Скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis

За несколько суток 45-секундное видео посмотрели более 335 тысяч раз. Пользователи сети советовали парню «путешествовать по миру, просить посигналить и сделать еще более крутой ролик». Некоторые не поверили в достоверность сигналов с воздушного шара и дирижабля из-за того, что их пилоты попросту могли не заметить австралийца, и устроили споры в комментариях.

Скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis

Комментаторы предложили блогеру не останавливаться и услышать сигнал пассажирского самолета.

Например, самого большого в мире – здесь подробнее.

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis

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