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Полиция Мельбурна сообщила подробности атаки на пешеходов

21.12.2017 - 22:59

Новости Австралии. За рулем автомобиля, который на скорости в 100 километров в час протаранил людей, был психически нездоровый гражданин Австралии, 32-летний выходец из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за употребление наркотиков.

Злоумышленник выбрал для своей цели оживленный перекресток Мельбурна около железнодорожной станции. По последним данным, от наезда пострадали 19 человек, среди тяжелораненых – маленький ребенок. Терактом полиция Австралии эту атаку не называет.

На месте ЧП задержаны 2 человека – сам водитель и снимавший все происходящее на телефон прохожий.

Во время обыска в сумке у «папарацци» обнаружили три ножа. Связаны ли между собой задержанные, пока неизвестно.

Полиция Мельбурна сообщила подробности атаки на пешеходов

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